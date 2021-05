Chloe Facchini, lo chef della Prova del cuoco felice racconta il suo percorso (Di mercoledì 12 maggio 2021) Chloe Facchini non credeva che il suo post destasse tanto scalpore ma forse dimentica che è famoso e che è amatissimo dal pubblico de La Prova del cuoco. A Selvaggia Lucarelli per Radio Capital racconta il suo cambiamento, la trasformazione da Riccardo Facchini a Chloe Facchini e che la difficoltà era anche data proprio dall’essere uno chef famoso. Nel 2017 la fine di una relazione di circa 11 anni, ma pensava di essere omosessuale, una situazione che racconta gli stava bene perché era così pieno di lavoro che non si dava tempo per pensare. Ha però capito che la sua anima era al 100% donna e ha iniziato il suo percorso psicologico e poi ormonale. Facchini racconta le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 12 maggio 2021)non credeva che il suo post destasse tanto scalpore ma forse dimentica che è famoso e che è amatissimo dal pubblico de Ladel. A Selvaggia Lucarelli per Radio Capitalil suo cambiamento, la trasformazione da Riccardoe che la difficoltà era anche data proprio dall’essere unofamoso. Nel 2017 la fine di una relazione di circa 11 anni, ma pensava di essere omosessuale, una situazione chegli stava bene perché era così pieno di lavoro che non si dava tempo per pensare. Ha però capito che la sua anima era al 100% donna e ha iniziato il suopsicologico e poi ormonale.le ...

