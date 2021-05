Cdc Usa riporta 28 casi di trombosi su vaccinati con Johnson & Johnson (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le autorità sanitarie Usa riportano una "plausibile associazione di causalità" del vaccino anti Covid di Johnson & Johnson e casi di trombosi. Lo US Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) ha riferito che sono saliti a 28 i casi di trombosi identificati su oltre 8,7 milioni di persone cui è stato iniettato il preparato di J&J.Ad oggi, riporta The Guardian, in tre casi di queste trombosi le persone cui era stato iniettato il vaccino sono decedute. Secondo la Cdc questi eventi apparirebbero simili a quelli osservati in Europa a seguito di somministrazione del vaccino AstraZeneca. Il vaccino J&J era stato brevemente ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le autorità sanitarie Usano una "plausibile associazione di causalità" del vaccino anti Covid didi. Lo US Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) ha riferito che sono saliti a 28 idiidentificati su oltre 8,7 milioni di persone cui è stato iniettato il preparato di J;J.Ad oggi,The Guardian, in tredi questele persone cui era stato iniettato il vaccino sono decedute. Secondo la Cdc questi eventi apparirebbero simili a quelli osservati in Europa a seguito di somministrazione del vaccino AstraZeneca. Il vaccino J;J era stato brevemente ...

