Cagliari e Fiorentina non si fanno male: la salvezza è più vicina (Di mercoledì 12 maggio 2021) Non si fanno male Cagliari e Fiorentina: alla Sardegna Arena finisce 0 - 0, punto che aiuta entrambe a fare un altro passettino verso la salvezza, in attesa magari che la serata della Serie A porti ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Non si: alla Sardegna Arena finisce 0 - 0, punto che aiuta entrambe a fare un altro passettino verso la, in attesa magari che la serata della Serie A porti ...

OptaPaolo : 0 - Cagliari-Fiorentina è stata l'unica sfida di questo campionato in cui non c'è stato alcun tiro in porta. Paura. #CagliariFiorentina - CentotrentunoC : #CagliariFiorentina ?? SALA STAMPA ?? Le parole di Leonardo #Semplici in conferenza stampa dopo il pareggio a reti i… - sportface2016 : #SerieA | #CagliariFiorentina 0-0, le dichiarazioni del tecnico rossoblù Leonardo #Semplici - LucaLan35367060 : RT @OptaPaolo: 0 - Cagliari-Fiorentina è stata l'unica sfida di questo campionato in cui non c'è stato alcun tiro in porta. Paura. #Caglia… - marioconver : RT @Giacomo64994515: Quindi leggendo, deduco che la sintesi di Cagliari ?? Fiorentina ?? non si discosti di molto ???? -