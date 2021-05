Banca Generali, Mossa: “Puntiamo sul private e ad espanderci nel segmento dei clienti affluent” (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – “L’obiettivo del piano aziendale triennale, di rafforzarci nel private banking, è già stato raggiunto. Ora continueremo a puntare sul private e ad espanderci nel segmento dei clienti affluent“. È quanto affermato dall’amministratore delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa, nella call di commento ai risultati trimestrali, i migliori della storia dell’istituto. “Stiamo già pensando al nuovo piano industriale – ha aggiunto – Dove da un lato consolideremo la clientela private e proseguiremo nella diversificazione degli asset mentre dall’altro espanderemo il nostro business verso nuovi target di clientela. Siamo fiduciosi di raggiungere i target prefissati: non solo espanderemo la nostra base ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – “L’obiettivo del piano aziendale triennale, di rafforzarci nelbanking, è già stato raggiunto. Ora continueremo a puntare sule adneldei“. È quanto affermato dall’amministratore delegato di, Gian Maria, nella call di commento ai risultati trimestrali, i migliori della storia dell’istituto. “Stiamo già pensando al nuovo piano industriale – ha aggiunto – Dove da un lato consolideremo la clientelae proseguiremo nella diversificazione degli asset mentre dall’altro espanderemo il nostro business verso nuovi target di clientela. Siamo fiduciosi di raggiungere i target prefissati: non solo espanderemo la nostra base ...

Advertising

BiagioSiracusa : RT @marioerdrago: Ieri è avvenuto un fatto di una gravità inaudita, paragonabile per sgrammaticatura istituzionale al divorzio tra Tesoro e… - Kimstellata : RT @marioerdrago: Ieri è avvenuto un fatto di una gravità inaudita, paragonabile per sgrammaticatura istituzionale al divorzio tra Tesoro e… - MKT_INS : Gian Maria Mossa, Ad e Dg di @BancaGenerali ha affermato “L’obiettivo del piano aziendale triennale, di rafforzarci… - orafinanza : Banca Generali in rosso dopo i dati (positivi) del primo trimestre Leggi l'articolo: - MKT_INS : @BancaGenerali- I persistenti effetti della pandemia, l’incertezza nel credito e i timori legati alle pressioni inf… -