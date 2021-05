Amministrative | La Russa | “Da Fratelli d’Italia nessun veto”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “Abbiamo chiarito in maniera inequivocabile che da parte nostra non c’è mai statosu Albertini e Bertolaso”. Lo dice Ignazio La, senatore di Fdi, dopo una riunione del centrodestra sulle. mpe/gtr su Il Corriere della Città.

Cosi' il vice presidente di FdI del Senato, Ignazio La, al termine del tavolo del centrodestra sulle candidature alle. 'Confermo che FdI ha aperto alla candidatura di Bertolaso ..."Non abbiamo mai detto un no, noi vogliamo accelerare", ha assicurato Ignazio Laal termine della riunione. Alla riunione del centrodestra sulleerano presenti rappresentanti di ...“FdI ha chiarito che non c’è mai stato nessun veto sulle amministrative a Milano. Se Albertini dà la sua disponibilità FdI sarà concorde perché per noi può essere un possibile vincente. Vale lo stesso ...Nessun veto di Fratelli d'Italia alla candidatura di Gabriele Albertini nel caso l'ex sindaco decidesse di candidarsi alle prossime comunali a Milano ...