Al via “Venti di impresa – Le nuove rotte del made in Italy”, la serie di podcast firmati Sace-Radio24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Una serie di podcast originali nel formato free talk, un dialogo fra Pepe Moder (conduttore di Radio 24) e Mariangela Siciliano (Head of Education di Sace), per scoprire come abbracciare il cambiamento di questi anni con uno sguardo oltreconfine. I consigli degli esperti del settore e le testimonianze degli imprenditori che hanno già aperto la strada e che raccontano come stanno affrontando la “nuova normalità” ai microfoni di Anna Marino. Venti di impresa – Le nuove rotte del made in Italy, disponibile anche sul sito di Sace e sulle principali piattaforme, traccia la road map per conoscere le nuove regole dell’export, approfondisce temi come lo sdoganamento smart e l’economia in chiave ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Unadioriginali nel formato free talk, un dialogo fra Pepe Moder (conduttore di Radio 24) e Mariangela Siciliano (Head of Education di), per scoprire come abbracciare il cambiamento di questi anni con uno sguardo oltreconfine. I consigli degli esperti del settore e le testimonianze degli imprenditori che hanno già aperto la strada e che raccontano come stanno affrontando la “nuova normalità” ai microfoni di Anna Marino.di– Ledelin, disponibile anche sul sito die sulle principali piattaforme, traccia la road map per conoscere leregole dell’export, approfondisce temi come lo sdoganamento smart e l’economia in chiave ...

Advertising

mod_temporali : Da Venerdi 14 maggio a Domenica 16 maggio via G. Gasparrini 10 Napoli, Italia. - pataepisi : Ero a Siviglia e c’era una corrida. Pensai “Perché no!?” e ci andai. Dopo venti minuti scappai via scioccato e disg… - Sara57130261 : RT @PulichinoVp: Adesso tocca all' over 30. Dal 50enne al 18enne la via di mezzo fa sempre comodo???????? Ma daiiiiii su non credete a tutto ci… - PulichinoVp : Adesso tocca all' over 30. Dal 50enne al 18enne la via di mezzo fa sempre comodo???????? Ma daiiiiii su non credete a t… - weweretoooyoung : - o venti righe di stampa, tutte allo stesso modo interlineate con ordine preciso, quello ch’era stato movimento sc… -