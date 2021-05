Xbox Series X S | l' update di maggio migliora il Quick Resume | l' app Xbox e molto altro

(Di martedì 11 maggio 2021) L'aggiornamento didel mese disi basa sul feedback dei proprietari diX/S e presentamenti apportati a, passthrough audio per app multimediali eancora. Imenti diincludono una migliore affidabilità e tempi di caricamento più rapidi. Sarà anche più facile identificare e accedere ai giochi che supportano e vengono salvati nella funzione. È stato aggiunto un nuovo tag per vedere se i giochi a cui accedete supportano appunto il. E' possibile anche utilizzare l'etichetta "Gruppi" per vedere quali giochi sono pronti per l'avvio utilizzando ...

