Vincenzo: tutti gli stereotipi sugli italiani della serie coreana (Di martedì 11 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=q23dqpYyUA8 Nel primo episodio di Vincenzo, un giovanotto di origini asiatiche si reca nelle campagne di Viterbo con lo scopo di inoltrare un sibillino ultimatum a Emilio, malavitoso romano: è Vincenzo Cassano, figlio prediletto del boss mafioso Don Fabio e suo consigliere. Emilio lo investe di insulti razzisti: gli dà del “cinesino”, lo ringrazia sarcasticamente con un “arigato”: peccato che il suo interlocutore vanti origini coreane, non cinesi o giapponesi. Il k-drama divenuto un fenomeno mediatico in Corea del Sud e sbarcato in Italia su Netflix il 9 maggio introduce il suo protagonista – un coreano adottato da bambino da una coppia di genitori italiani e successivamente preso sotto l’ala protettrice di un padrino – con un tocco di classe: prendendo in giro gli stereotipi che ... Leggi su wired (Di martedì 11 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=q23dqpYyUA8 Nel primo episodio di, un giovanotto di origini asiatiche si reca nelle campagne di Viterbo con lo scopo di inoltrare un sibillino ultimatum a Emilio, malavitoso romano: èCassano, figlio prediletto del boss mafioso Don Fabio e suo consigliere. Emilio lo investe di insulti razzisti: gli dà del “cinesino”, lo ringrazia sarcasticamente con un “arigato”: peccato che il suo interlocutore vanti origini coreane, non cinesi o giapponesi. Il k-drama divenuto un fenomeno mediatico in Corea del Sud e sbarcato in Italia su Netflix il 9 maggio introduce il suo protagonista – un coreano adottato da bambino da una coppia di genitorie successivamente preso sotto l’ala protettrice di un padrino – con un tocco di classe: prendendo in giro gliche ...

