Ve la ricordate Anbeta? Star di Canale 5 | sparita dalla tv dopo una rovinosa lite | ecco il suo volto oggi | impensabile | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 maggio 2021) Vidi lei? Si tratta di, che per un lungo periodo di tempo, per la precisione dal 2003 al 2012, fu nel cast di Amici, la trasmissione di Maria De Filippi tutt'ora in onda su5, il talent-show in cui aveva il ruolo di ballerina professionista. A parlare di lei è Novella 2000, in una pillola firmata da Ivan Rota. Il suo nome completo per la precisione èToromani. Ed è tornata a far parlare di lei perché ha affermato che avrebbe lasciato il programmauno scontro proprio con la padrona di casa, la De Filippi. Una decisione, quella di lasciare, che comunque non le sarebbe stata imposta. E ancora, ha spiegato che la conduttrice la avrebbe ripresa per i suoi metodi. Questo quanto le avrebbe detto la De Filippi: "Chi fa il mio lavoro ha un livello diverso, i ...