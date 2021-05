Vaccino covid agli alunni 12-15 anni: Rasi: “Potrà aiutare per l’immunità di gregge” (Di martedì 11 maggio 2021) L'approvazione da parte dell'Fda del Vaccino anti-covid Pfizer per i 12-15enni "sarà molto utile perché è la fascia di popolazione fondamentale senza la quale non si raggiunge l'immunità di gregge". Lo ha detto Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell'Agenzia del farmaco Ema e oggi consulente del Commissario per l'emergenza coronavirus, ospite di 'SkyTg24'. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 maggio 2021) L'approvazione da parte dell'Fda delanti-Pfizer per i 12-15enni "sarà molto utile perché è la fascia di popolazione fondamentale senza la quale non si raggiunge l'immunità di". Lo ha detto Guido, ex direttore esecutivo dell'Agenzia del farmaco Ema e oggi consulente del Commissario per l'emergenza coronavirus, ospite di 'SkyTg24'. L'articolo .

Advertising

Adnkronos : Le iniettano 6 dosi di #vaccino #Covid per sbaglio: ragazza in osservazione a Massa. - RobertoBurioni : In Israele, rispetto a gennaio: -99% casi (ora 5 casi al giorno per mil) -98% casi gravi (ora 0,4 casi al g. per… - gualtierieurope : È arrivato il mio turno e oggi ho fatto il #vaccino. Grazie alle operatrici e agli operatori sanitari, a tutto il n… - pagnutti_marco : RT @stefaniagianno7: ROBERT F.KENNEDY Jr, Vaccino COVID-19 : ” DANNO GENETICO IRREVERSIBILE – UN CRIMINE CONTRO L’UMANITÀ”. - lifestyleblogit : Covid, Rasi: 'Vaccino per 12-15enni molto utile per immunità di gregge' - -