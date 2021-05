Vaccinazioni Lazio, Open Day AstraZeneca il 15 e 16 maggio 2021 per Over 40: come funziona e dove prenotare il vaccino (Di martedì 11 maggio 2021) Non sprecare le dosi e accelerare la campagna di vaccinazione. Questo il piano messo a punto dalla Regione Lazio, tant’è che il prossimo weekend – seguendo le orme della Asl di Rieti – ci sarà un Open day AstraZeneca indirizzato a tutti gli Over 40 (nati 1981). Open Day AstraZeneca a Roma La Asl di Rieti, infatti, ha fatto da apripista e al centro Verdirosi lo scorso weekend sono state vaccinate oltre 1000 persone con AstraZeneca, tra Over 50 e categorie prioritarie senza limiti d’età. In due giorni, come ha reso noto l’Azienda sanitaria, sono state somministrate 1.030 dosi di vaccino, di cui 600 con prenotazione sul posto e le restanti prenotate precedentemente sul portale della Regione. “Abbiamo garantito ad oltre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 maggio 2021) Non sprecare le dosi e accelerare la campagna di vaccinazione. Questo il piano messo a punto dalla Regione, tant’è che il prossimo weekend – seguendo le orme della Asl di Rieti – ci sarà undayindirizzato a tutti gli40 (nati 1981).Daya Roma La Asl di Rieti, infatti, ha fatto da apripista e al centro Verdirosi lo scorso weekend sono state vaccinate oltre 1000 persone con, tra50 e categorie prioritarie senza limiti d’età. In due giorni,ha reso noto l’Azienda sanitaria, sono state somministrate 1.030 dosi di, di cui 600 con prenotazione sul posto e le restanti prenotate precedentemente sul portale della Regione. “Abbiamo garantito ad oltre ...

