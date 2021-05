United ko con il Leicester: City campione d'Inghilterra (Di martedì 11 maggio 2021) MANCHESTER (Inghilterra) - La festa del Leicester è quella del City di Pep Guardiola , che grazie al successo delle 'Foxies' sul campo del Mancheter United (1 - 2) secondo conquista il titolo di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 11 maggio 2021) MANCHESTER () - La festa delè quella deldi Pep Guardiola , che grazie al successo delle 'Foxies' sul campo del Mancheter(1 - 2) secondo conquista il titolo di ...

Advertising

OfficialRei7 : Quelli dello United fanno veramente schifo comunque, perdono di proposito con il Leicester per mettere i titolari c… - Sheva___7 : RT @Eurosport_IT: Con la sconfitta del Manchester #United, si chiudono i giochi anche in Premier League: il Manchester City vince il campio… - Gardenia11_1 : RT @Eurosport_IT: Con la sconfitta del Manchester #United, si chiudono i giochi anche in Premier League: il Manchester City vince il campio… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Con la sconfitta del Manchester #United, si chiudono i giochi anche in Premier League: il Manchester City vince il campio… - UgoBaroni : RT @CorSport: #United ko con il #Leicester: #City campione d'Inghilterra ?? -