Toloi out anche col Benevento | è corsa contro il tempo per la finale con la Juve

È una corsa contro il tempo per Rafael Toloi: il difensore italo brasiliano sta cercando di recuperare da una piccola lesione muscolare per poter tornare a disposizione di Gasperini prima della finale di Coppa Italia, tra una settimana. L'ex San Paolo si è fermato dopo la il pari di Reggio Emilia col Sassuolo, domenica 2 maggio. Un infortunio non gravissimo, ma comunque fastidioso e delicato da gestire, anche per evitare delle brutte ricadute che potrebbero costringere Toloi a dover rinunciare all'Europeo con l'Italia qualora venisse scelto dal ct Roberto Mancini. Per questo nessuno ha intenzione di forzare i tempi, anche se il capitano nerazzurro non vuole assolutamente mancare all'appuntamento più importante, la finale di Coppa Italia.

