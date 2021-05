The sound of summer: il nuovo spot di Calzedonia (Di martedì 11 maggio 2021) «Abbiamo fatto un’attenta ricerca di sonorita? perche? volevamo arrivare a un motivo solare, fresco ma non scontato. Mi sono ispirata a generi e artisti diversi, che mixati insieme e rielaborati ha dato vita a Sunshine». Caroline Koch, dj, cantante e producer italo-tedesca, ci racconta così com’è nata la colonna sonora del nuovo spot TV di Calzedonia, dedicato alla collezione mare del brand italiano: un inno alla libertà, ai colori e all’amicizia tra donne, girato sulle meravigliose spiagge del Sudafrica. Leggi su vanityfair (Di martedì 11 maggio 2021) «Abbiamo fatto un’attenta ricerca di sonorita? perche? volevamo arrivare a un motivo solare, fresco ma non scontato. Mi sono ispirata a generi e artisti diversi, che mixati insieme e rielaborati ha dato vita a Sunshine». Caroline Koch, dj, cantante e producer italo-tedesca, ci racconta così com’è nata la colonna sonora del nuovo spot TV di Calzedonia, dedicato alla collezione mare del brand italiano: un inno alla libertà, ai colori e all’amicizia tra donne, girato sulle meravigliose spiagge del Sudafrica.

