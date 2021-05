The Legend of Zelda come serie TV di Netflix sulle orme di Castlevania? (Di martedì 11 maggio 2021) Ci sono state molte voci negli ultimi anni che suggerivano una serie TV Netflix di The Legend of Zelda, ma alla fine non si è mai concretizzato nulla. Secondo quanto riferito, il progetto live-action è stato cancellato da Nintendo, apparentemente allontanando completamente il gigante dei giochi dall'idea di adattamenti TV, ma da allora le cose sono un po' cambiate. Arrivando ai giorni nostri abbiamo scoperto che Mario avrà il suo film nel 2022 e che Nintendo si è aperta sul fatto che sta già esaminando altre produzioni oltre questa pellicola. I ragazzi di Zelda Dungeon si sono seduti con David Howe di Powerhouse Animation, editor dell'attuale serie animata di Castlevania in onda su Netflix, per parlare di come potrebbe funzionare un ... Leggi su eurogamer (Di martedì 11 maggio 2021) Ci sono state molte voci negli ultimi anni che suggerivano unaTVdi Theof, ma alla fine non si è mai concretizzato nulla. Secondo quanto riferito, il progetto live-action è stato cancellato da Nintendo, apparentemente allontanando completamente il gigante dei giochi dall'idea di adattamenti TV, ma da allora le cose sono un po' cambiate. Arrivando ai giorni nostri abbiamo scoperto che Mario avrà il suo film nel 2022 e che Nintendo si è aperta sul fatto che sta già esaminando altre produzioni oltre questa pellicola. I ragazzi diDungeon si sono seduti con David Howe di Powerhouse Animation, editor dell'attualeanimata diin onda su, per parlare dipotrebbe funzionare un ...

Advertising

misteruplay2016 : The Legend of Zelda come serie TV di Netflix sulle orme di Castlevania? - Vantelattee : @btspring13 Ini legend banget ksjsjs kangen vote bareng pake aba aba di cendol ?? I vote #Dynamite for… - GamingToday4 : The Legend Of Zelda in versione anime, l’editor della serie Netflix di Castlevania dice la sua - Murogiapponese : ???????)anime e manga) The Legend Of Zelda in versione anime, l'editor della serie Netflix di Castlevania dice la sua… - NintendOnTweet : The Legend Of Zelda in versione anime, l’editor della serie Netflix di Castlevania dice la sua -