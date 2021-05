Terzigno, carabiniere prende a calci un ragazzo. Video sui social, avviata un’indagine interna (Di martedì 11 maggio 2021) È diventato virale un Video postato nelle scorse ore e girato a Terzigno, in provincia di Napoli. Ritrae un giovane presumibilmente italiano sul marciapiede e una vettura dei carabinieri ferma accanto a lui. Nella sequenza, è chiaro che due militari dell’Arma scendono dall’auto e uno dei due colpisce il giovane con dei calci alle gambe. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 11 maggio 2021) È diventato virale unpostato nelle scorse ore e girato a, in provincia di Napoli. Ritrae un giovane presumibilmente italiano sul marciapiede e una vettura dei carabinieri ferma accanto a lui. Nella sequenza, è chiaro che due militari dell’Arma scendono dall’auto e uno dei due colpisce il giovane con deialle gambe. L'articolo proviene da Inews.it.

