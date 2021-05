Terrorismo, Corte d’Appello Milano: pena prescritta per Bergamin (Di martedì 11 maggio 2021) La Corte d’Assise di Milano ha dichiarato l’estinzione della pena per prescrizione per Luigi Bergamin, il terrorista costituitosi in Francia all’indomani degli arresti contro alcuni ex terroristi. Lo conferma all’Adnkronos l’avvocato Giovanni Ceola. Solo ieri, nell’incidente di esecuzione davanti alla Corte presieduta dal giudice Ilio Mannucci Pacini, il pm di Milano Adriana Blasco aveva chiesto di rivalutare la prescrizione di Bergamin rispetto alla condanna a 27 anni diventata definitiva l’8 aprile 1991 per i delitti di Antonio Santoro e Andrea Campagna. Secondo il pm erano due i motivi per cui la prescrizione non sussisteva: nel caso del delitto di Santoro (23 anni di condanna) era intervenuta un’ordinanza declaratoria di delinquenza abituale che blocca ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 maggio 2021) Lad’Assise diha dichiarato l’estinzione dellaper prescrizione per Luigi, il terrorista costituitosi in Francia all’indomani degli arresti contro alcuni ex terroristi. Lo conferma all’Adnkronos l’avvocato Giovanni Ceola. Solo ieri, nell’incidente di esecuzione davanti allapresieduta dal giudice Ilio Mannucci Pacini, il pm diAdriana Blasco aveva chiesto di rivalutare la prescrizione dirispetto alla condanna a 27 anni diventata definitiva l’8 aprile 1991 per i delitti di Antonio Santoro e Andrea Campagna. Secondo il pm erano due i motivi per cui la prescrizione non sussisteva: nel caso del delitto di Santoro (23 anni di condanna) era intervenuta un’ordinanza declaratoria di delinquenza abituale che blocca ...

