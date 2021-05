Sondaggi elettorali Demopolis: Lega, Pd, FDI e M5S racchiusi in 5 punti (Di martedì 11 maggio 2021) . L’Istituto Demopolis ha rilevato per Radio1 Rai le intenzioni di voto ai partiti nel mese di maggio. La Lega rimane prima forza col 21,5%. Segue il Pd col 20% e Fratelli d’Italia col 18,4%. Quarto il Movimento 5 Stelle col 16,5%. Più staccati tutti gli altri a cominciare da Forza Italia (7,6%), poi Sinistra-LeU (3,5%), Azione (2,6%) e Italia Viva (2%). Rispetto alla precedente rilevazione di marzo, i dem hanno recuperato due punti mentre la distanza tra Lega e FDI si è ridotta a soli tre punti (un anno fa i punti di distacco erano addirittura 20). “Due elementi – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – colpiscono particolarmente nei dati: per la prima volta, i 4 maggiori partiti italiani – Lega, Pd, Fratelli d’Italia e Movimento 5 ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 11 maggio 2021) . L’Istitutoha rilevato per Radio1 Rai le intenzioni di voto ai partiti nel mese di maggio. Larimane prima forza col 21,5%. Segue il Pd col 20% e Fratelli d’Italia col 18,4%. Quarto il Movimento 5 Stelle col 16,5%. Più staccati tutti gli altri a cominciare da Forza Italia (7,6%), poi Sinistra-LeU (3,5%), Azione (2,6%) e Italia Viva (2%). Rispetto alla precedente rilevazione di marzo, i dem hanno recuperato duementre la distanza trae FDI si è ridotta a soli tre(un anno fa idi distacco erano addirittura 20). “Due elementi – spiega il direttore diPietro Vento – colpiscono particolarmente nei dati: per la prima volta, i 4 maggiori partiti italiani –, Pd, Fratelli d’Italia e Movimento 5 ...

