Sfratto delle famiglie palestinesi, scontri e razzi a Gerusalemme Est e Gaza: morti e feriti (Di martedì 11 maggio 2021) Nottata di combattimenti fra Israele e Hamas a Gaza. Dalla Striscia, secondo il portavoce militare, sono stati lanciati ieri oltre 250 razzi verso lo Stato ebraico. I lanci sono proseguiti anche ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) Nottata di combattimenti fra Israele e Hamas a. Dalla Striscia, secondo il portavoce militare, sono stati lanciati ieri oltre 250verso lo Stato ebraico. I lanci sono proseguiti anche ...

Advertising

fattoquotidiano : Da giorni la protesta araba dilaga in scontri con la polizia e con manipoli dell’estrema destra. L’oggetto del cont… - agaifami : RT @fattoquotidiano: Da giorni la protesta araba dilaga in scontri con la polizia e con manipoli dell’estrema destra. L’oggetto del contend… - AS_Venezia : Negli ultimi giorni si è riacceso ferocemente il conflitto israelo-palestinese: tra la Giornata internazionale di G… - jan_khler : Ti sfratto da un quartiere in cui hai una presenza storica. Spero tu reagisca con una manifestazione Reprimo la man… - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Da giorni la protesta araba dilaga in scontri con la polizia e con manipoli dell’estrema destra. L’oggetto del contend… -