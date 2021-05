Returnal batte FIFA 21: è lui il gioco più venduto in Italia a inizio maggioHDblog.it (Di martedì 11 maggio 2021) Returnal è il gioco più venduto in Italia: ha battuto anche FIFA 21.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 11 maggio 2021)è ilpiùin: ha battuto anche21.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Asgard_Hydra : Returnal batte FIFA 21: è lui il gioco più venduto in Italia a inizio maggio - - infoitscienza : Returnal batte FIFA 21 nella classifica di vendite italiana, ottimo risultato per l'esclusiva PS5 - GamingToday4 : Returnal batte FIFA 21 nella classifica di vendite italiana, ottimo risultato per l’esclusiva PS5 - spaziogames : La difficoltà non spaventa l'utenza italiana! #classifica #fifa21 #pokemonsnap #ps5 #returnal -