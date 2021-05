Ponte Messina | Rousseau contro M5S e Grillo | “Amnesia politica”

(Di martedì 11 maggio 2021) L’associazioneentra a gamba tesa sul M5S, puntando il ditoil dibattito sulsullo Stretto, un’opera storicamente osteggiata da Movimento e questa sera al centro di una riunione congiunta dei parlamentari M5S. “Con la rubrica ‘Blog History’ vogliamo combattere il fenomeno della cosiddetta ‘selettiva’ ricordando le battaglie raccontate nel corso degli anni su questo Blog”. Tra queste, l’associazionetira fuori un pezzo datato 28 settembre 2016 e che vedeva Beppeattaccare a muso duro Matteo Renzi. “La dichiarazione del Menomato Morale (d’ora in poi ci si riferirà a lui come MM) a favore delsullo stretto è un manifesto politico – scriveva il fondatore del M5S scagliandosi ...

Il Fapi, nella figura del presidente Gino Sciotto, chiede la realizzazione delsullo Stretto definendola un'opera strategica per la Sicilia ' Ilsullo stretto diè un'opera strategica per il Mezzogiorno e la Sicilia. Basta discussioni e rinvii: è il momento di aprire i cantieri '. Lo dichiara ha detto il presidente nazionale ......di due città eterogenee come Reggio Calabria e. E ancora il lavoro! Chi si ostina, per ideologia, a sostenere tesi negazioniste sulle priorità del Sud e di grandi opere come quella del...(Adnkronos) - L'associazione Rousseau entra a gamba tesa sul M5S, puntando il dito contro il dibattito sul Ponte sullo Stretto, un'opera storicamente osteggiata da Movimento e questa sera al centro di ...Analizzando nel dettaglio questo progetto di ponte sullo Stretto di Messina, si parla di un collegamento a campata unica che sarebbe addirittura più lungo di quello di Akashi in Giappone, realizzato i ...