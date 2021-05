Pirlo: “Non voglio vedere rassegnazione, possiamo ancora raggiungere la Champions” (Di martedì 11 maggio 2021) Andrea Pirlo torna a parlare dopo la sconfitta contro il Milan in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Sassuolo: “La Juve deve fare una grande partita ma la cosa più importante è che non voglio vedere rassegnazione. Ne ho viste di tutti i colori, io ho perso una Champions vincendo il primo tempo 3-0. Abbiamo ancora possibilità di raggiungere l’obiettivo. Ronaldo ha bisogno di staccare? Non abbiamo ancora parlato di questo, ha giocato tante partite e le ha fatte bene. Vedremo come sta oggi e decideremo il da farsi, domani per noi è importante e spero di avere tutti a disposizione”. Foto: Facebook Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Andreatorna a parlare dopo la sconfitta contro il Milan in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Sassuolo: “La Juve deve fare una grande partita ma la cosa più importante è che non. Ne ho viste di tutti i colori, io ho perso unavincendo il primo tempo 3-0. Abbiamopossibilità dil’obiettivo. Ronaldo ha bisogno di staccare? Non abbiamoparlato di questo, ha giocato tante partite e le ha fatte bene. Vedremo come sta oggi e decideremo il da farsi, domani per noi è importante e spero di avere tutti a disposizione”. Foto: Facebook Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

