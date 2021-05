Paola Ferrari contro Diletta Leotta: “Impensabile ai miei tempi farmi pubblicità così” (Di martedì 11 maggio 2021) Paola Ferrari ha in serbo parole dure per Diletta Leotta. Dopo la frecciatina di Maurizio Costanzo, che pochi giorni fa le aveva “consigliato” che per non avere pubblicità indesiderata “basterebbe non chiamare i fotografi”, anche Paola Ferrari usa toni sferzanti. “Per me era inconcepibile avere love story con calciatori, avrei perso tutta la credibilità di giornalista che stavo costruendo con una fatica spaventosa. Non era facile sopportare i sorrisi ironici di chi al campo ti vedeva come un’ochetta in cerca di gloria. Un consiglio per Diletta Leotta? Lei è ricchissima e famosissima, mica come me che ho fatto tanta fatica per così poco. Continui così, faccia un sacco di soldi e se li goda. Quando ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 11 maggio 2021)ha in serbo parole dure per. Dopo la frecciatina di Maurizio Costanzo, che pochi giorni fa le aveva “consigliato” che per non avereindesiderata “basterebbe non chiamare i fotografi”, ancheusa toni sferzanti. “Per me era inconcepibile avere love story con calciatori, avrei perso tutta la credibilità di giornalista che stavo costruendo con una fatica spaventosa. Non era facile sopportare i sorrisi ironici di chi al campo ti vedeva come un’ochetta in cerca di gloria. Un consiglio per? Lei è ricchissima e famosissima, mica come me che ho fatto tanta fatica perpoco. Continui, faccia un sacco di soldi e se li goda. Quando ...

