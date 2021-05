Pagelle TV della Settimana (3-9/05/2021). Promossa Mara Venier. Bocciato Giletti

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 11 maggio 2021)Promossi 9 a. A settembre farà 13. Ospite da Fazio, la conduttrice ha ufficializzato il suo impegno a Domenica In anche per la prossima stagione, sulla scia di un’edizione nuovamente fortunata che ha acquisito una dimensione ancora più domestica, pacata non tanto per i contenuti quando per la sensazione di familiarità che propaga. 8 a Superstore. Il supermercato di Premium Stories ha riaperto i battenti con un doppio appuntamento in cui irrompe la pandemia nella sceneggiatura, mescolando attualità, denuncia, ironia e satira. Non un elemento forzato ma ben inserito nel contesto e nello stile vicino al realesitcom, immeritevolmente sottovalutata. 7 a Ore 14. Il programma di Milo Infante ha chiuso una prima stagione partita in sordina (“non tutti ci credevano” ha ammesso ...