Migranti | l’ombra di Erdogan dietro gli sbarchi in Italia | «Ha le chiavi per aprire e chiudere i flussi»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 11 maggio 2021) Non solo il bel tempo.la poderosa ondata diche sta investendo l’emerge anche un ruolo di. Il tema è all’attenzione degli apparati militarini e di diversi osservatori, tanto da entrare di tendenza su Twitter. Perché, avvertono gli analisti,a quello che succede in Libia, c’è la mano della Turchia. Dalle parti del governo, però, non se ne accorgono. O, come sottolineato da Oscar Giannino proprio su Twitter, fanno «finta di ignorare». I «messaggi turchi dalla Libia» «Per fortuna qualche fonte riservata militare fa capire in chiaro ciò che la politicana in Libia fa finta di ignorare…… Ora forse vi è più chiaro perché sparino addosso ai nostri pescherecci e Roma dica loro che è meglio non ...