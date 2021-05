Mbappé nei preconvocati per Tokyo, ma il PSG non ci sta (Di martedì 11 maggio 2021) Kylian Mbappé, uno dei calciatori più forti del mondo, attaccante del Paris Saint - Germain, figura nella lista dei preconvocati per le Olimpiadi di Tokyo, in programma dal 22 luglio al 21 agosto. Lo ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) Kylian, uno dei calciatori più forti del mondo, attaccante del Paris Saint - Germain, figura nella lista deiper le Olimpiadi di, in programma dal 22 luglio al 21 agosto. Lo ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Mbappé nei preconvocati per Tokyo, ma il PSG non ci sta: (ANSA) - ROMA, 11 MAG - Kylian Mbappé, un… - gattusismo__ : @Changulan_ @enricoI00 Me ne rendo conto, ma tu credi seriamente che Håland non finirà al Real quest'estate? Oppure… - mynameis_danilo : Fantastica analisi sul migliore in campo nei 180 minuti della semifinale tra #CityPSG. Nonostante sia un 'anarchico… - ingiuly : @gloriapoch72 Neymar sopravvalutatissimo! Un giocoliere. Non un leader, un trascinatore! Mbappè out... Troppi sol… - lucalucazuca : Pensate al Psg che spende 100mln in stipendi tra neymar e mbappe per poi ritrovarseli puntualmente rotti nei momento decisivi #MCIPSG -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé nei Mbappé nei preconvocati per Tokyo, ma il PSG non ci sta Il club parigino ha la facoltà di vietare il viaggio di Mbappé in Giappone, se non altro perché il giocatore sarà impegnato con la Nazionale maggiore di Didier Deschamps nella fase finale dell'...

Cronaca di un disastro annunciato: il dopo Juve - Milan Non entro nel merito dell'allontanamento del dirigente attualmente all'Inter dal momento che ci sarebbero troppe cose da scrivere, ma sicuramente nell'avventatezza dell'aver sostituito nei compiti e ...

Mbappé, l'eroe della banlieue La Repubblica Il club parigino ha la facoltà di vietare il viaggio diin Giappone, se non altro perché il giocatore sarà impegnato con la Nazionale maggiore di Didier Deschamps nella fase finale dell'...Non entro nel merito dell'allontanamento del dirigente attualmente all'Inter dal momento che ci sarebbero troppe cose da scrivere, ma sicuramente nell'avventatezza dell'aver sostituitocompiti e ...