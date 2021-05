Maurizio Di Marzio, ex brigatista rosso è un uomo libero. Per lui è scattata la prescrizione (Di martedì 11 maggio 2021) Maurizio Di Marzio, ex brigatista rosso è un uomo libero. Per lui, infatti, è scattata la prescrizione. Maurizio Di Marzio ex terroristaMaurizio Di Marzio, ex terrorista appartenente alle Brigate Rosse , è da oggi un uomo libero. Dalla mezzanotte di ieri è scattata la prescrizione, per cui non sarà più possibile richiedere per lui l’estradizione in Italia. Maurizio Di Marzio, che oggi ha 59 anni, era l’unico fra gli ex terroristi italiani ad aver fatto perdere le sue tracce durante l’operazione denominata “Ombre Rosse”, che aveva portato all’arresto di sette ex terroristi rossi, in ... Leggi su ck12 (Di martedì 11 maggio 2021)Di, exè un. Per lui, infatti, èlaDiex terroristaDi, ex terrorista appartenente alle Brigate Rosse , è da oggi un. Dalla mezzanotte di ieri èla, per cui non sarà più possibile richiedere per lui l’estradizione in Italia.Di, che oggi ha 59 anni, era l’unico fra gli ex terroristi italiani ad aver fatto perdere le sue tracce durante l’operazione denominata “Ombre Rosse”, che aveva portato all’arresto di sette ex terroristi rossi, in ...

Advertising

zazoomblog : Maurizio Di Marzio ex brigatista rosso è un uomo libero. Per lui è scattata la prescrizione - #Maurizio #Marzio… - _DAGOSPIA_ : GLI EX TERRORISTI ITALIANI IN FRANCIA: SCATTA LA PRESCRIZIONE PER DI MARZIO ANCORA IN FUGA - PrimoPianoMolis : Scatta la prescrizione: Maurizio Di Marzio non è più estradabile in Italia - sarahross71 : RT @ilgiornale: Il 10 maggio è scattata la prescrizione per l'ex Br Maurizio Di Marzio, che doveva scontare ancora 5 anni e nove mesi per b… - ilgiornale : Il 10 maggio è scattata la prescrizione per l'ex Br Maurizio Di Marzio, che doveva scontare ancora 5 anni e nove me… -