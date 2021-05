Martina Franca: corona virus, le scuole chiuse sono due Circa duemila bambini a casa da domani (Di martedì 11 maggio 2021) Di Francesco Santoro: Sale il numero delle scuole chiuse a causa del Covid a Martina Franca. Dopo la “Giovanni XXIII”, è il turno dell’istituto comprensivo “Guglielmo Marconi”. La conferma arriva dall’assessorato comunale alla Pubblica istruzione, secondo cui sono due i casi di positività riscontrati nel giro di qualche giorno. Resta aperta, invece, la scuola per l’infanzia “Rita Levi Montalcini”. L'articolo Martina Franca: corona virus, le scuole chiuse sono due <small class="subtitle">Circa duemila bambini a casa da domani</small> proviene da Noi ... Leggi su noinotizie (Di martedì 11 maggio 2021) Di Francesco Santoro: Sale il numero dellea causa del Covid a. Dopo la “Giovanni XXIII”, è il turno dell’istituto comprensivo “Guglielmo Marconi”. La conferma arriva dall’assessorato comunale alla Pubblica istruzione, secondo cuidue i casi di positività riscontrati nel giro di qualche giorno. Resta aperta, invece, la scuola per l’infanzia “Rita Levi Montalcini”. L'articolo, ledue da proviene da Noi ...

