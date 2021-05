“Ma dai, era facile!”. L’Eredità, che errore la campionessa Agnese alla ghigliottina. Increduli Flavio Insinna e il pubblico (Di martedì 11 maggio 2021) Un’altra grandiosa puntata quella de L’Eredità di lunedì 10 maggio. Il padrone di casa Flavio Insinna, come sempre in onda tutti i giorni dalle 18,45, ha presenziato un fenomenale un testa a testa al Triello. Da una parte troviamo Agnese, che dunque, la nuova campionessa, dall’altra Roberto, sconfitto alla fine dalla bravissima ingegnera. La ragazza si è poi presenta alla ghigliottina con un montepremi da 210.000 euro. Le parole della ghigliottina sono: Festa, Giardino, Cinema, Comitato e Inverno il percorso si è rivelato ottimo, con due soli errori, e un bottino che si è ridotto a 52.500 euro. Agnese ha puntato sulla parola Aperto, ma sin da subito Flavio Insinna ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Un’altra grandiosa puntata quella dedi lunedì 10 maggio. Il padrone di casa, come sempre in onda tutti i giorni dalle 18,45, ha presenziato un fenomenale un testa a testa al Triello. Da una parte troviamo, che dunque, la nuova, dall’altra Roberto, sconfittofine dbravissima ingegnera. La ragazza si è poi presentacon un montepremi da 210.000 euro. Le parole dellasono: Festa, Giardino, Cinema, Comitato e Inverno il percorso si è rivelato ottimo, con due soli errori, e un bottino che si è ridotto a 52.500 euro.ha puntato sulla parola Aperto, ma sin da subitoha ...

Advertising

RealPiccinini : C’era solo un modo per far dimenticare in un minuto la catastrofe di quest’anno... ??????Poi, come per tutti gli allen… - TgLa7 : #Terrorismo: Alice Brignoli condannata a 4 anni di carcere. Era moglie di un militante Isis. Disposti anche 5 anni… - YuriSali : @ChiaraAndrea_B La conferenza stampa perfetta: 'Ragazzi, dai, s'è avuto culo. Se Vlahovic non esplodeva s'era sotto… - S__yC____l : @OsservaMy @62sandro3 @Annamar56834309 Mary?? Dove?come? Quando? Ma chi, Mary per sempre??? Ah no quella era Mery!… - marcellofo67 : @AlienoRx24 ...era una battuta...dai su...quando ho letto ancelotti mi è salito il vaffa con rispetto e affetto ?????? -