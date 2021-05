Lutto nel napoletano | il farmacista Vincenzo ennesima vittima del covid

(Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – Altroper la categoria del personale sanitario. Il 58enneAngelino ha perso la vita a causa di complicanze dovute al. Era un notoed infermiere del comune di Cardito. Queste le parole del giornalista Raffaele Mugione, che su Facebook ha dedicato un lungo e affettuoso omaggio al: “Si terrà lunedì 10 maggio, alle ore 16, davanti la chiesa di San Biagio di Cardito, la benedizione del feretro diAngelino, conosciutissimo e apprezzato infermiere della storica farmacia De Pasquale di Cardito, che ilci ha portato via in pochi giorni. Fin da giovanissimo si era votato alla professione die di infermiere, dedicandosi incessantemente al servizio degli ...

