Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

La Juve rincorre la Champions, il Sassuolo l'Europa. Sfida interessante e decisiva al Mapei Stadium, dove c'è in gioco tanto futuro. Rispetto alla partita con il Genoa, De Zerbi in difesa dovrebbe schierare dall'inizio Kyriakopoulos e Muldur (in vantaggio su Toljan). Spazio anche a Obiang (in ballottaggio con Lopez) e Boga. Come centravanti può essere confermato Raspadori. In casa Juve, Buffon titolare, in difesa tornano Bonucci e Danilo, negli altri reparti Pirlo ha ancora qualche dubbio da sciogliere. Nei ballottaggi Rabiot, Arthur e Ronaldo sono in vantaggio su Bentancur, McKennie e Morata. Dybala dovrebbe aprtire ancora titolare. Queste le probabili formazioni: Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Boga; Raspadori. Allenatore: De ...

