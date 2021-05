Katy Perry e i Pokémon insieme per il brano Electric | ecco il poster ufficiale – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 11 maggio 2021)ha dato vita a un’inedita collaborazione con iper il suo nuovo, che rimanda chiaramente a Pikachu:il..ha dato vita a un’inedita collaborazione con iper il suo nuovo: come si vede nel, la cantante americana ha scelto Pikachu per il suo pezzo. Ospite speciale per le celebrazioni legate al venticinquesimo anniversario deiha già avuto a che fare con il mondo dei videogame, esprimendo alcuni anni fa la propria passione per Wii. Il...

, il post su Instagram approfondimento: nuovo look su Instagram, il commento di Orlando Bloom Il 2021 segna il venticinquesimo compleanno di uno dei franchise di maggior ...Non ho tempo per depilarmi, preferisco coccolare mia figlia ", ha risposto cosìnel dietro le quinte dell'ultima punta di American Idol a Luke Bryan, come lei giudice del talent americano, che le aveva fatto notare con ironia che la situazione peli sulle sue gambe era ...Katy Perry ha dato vita a un'inedita collaborazione con i Pokémon per il suo nuovo brano, Electric, che rimanda chiaramente a Pikachu: ecco il poster ufficiale.. Katy Perry ha dato vita a un'inedita ...Questo venerdì sarà disponibile sulle piattaforme di streaming musicali Electric, la nuova canzone di Katy Perry per i 25 anni di Pokémon.