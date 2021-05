Isola dei Famosi, Vera Gemma “minaccia” Ilary Blasi: “Cerchi le botte” (Di martedì 11 maggio 2021) A L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si è divertita a provocare ironicamente Vera Gemma, ma la situazione si infiamma. Ieri sera, lunedì 10 maggio, Vera Gemma ha fatto il suo ingresso nello studio dell’Isola dei Famosi 2021. La figlia di Giuliano Gemma, il rinomato attore romano, si è presentata con un abito dorato in stile Beyoncé che ha riscosso molto successo in studio e che è stato apprezzato soprattutto da Ilary Blasi e da Elettra Lamborghini che commenta: “È meraviglioso, lo voglio anch’io!”. (clicca qui per vedere la puntata gratuitamente su Mediaset Play) Durante la sua permanenza nel reality show, l’attrice è stata costantemente sostenuta dal ... Leggi su ck12 (Di martedì 11 maggio 2021) A L’deisi è divertita a provocare ironicamente, ma la situazione si infiamma. Ieri sera, lunedì 10 maggio,ha fatto il suo ingresso nello studio dell’dei2021. La figlia di Giuliano, il rinomato attore romano, si è presentata con un abito dorato in stile Beyoncé che ha riscosso molto successo in studio e che è stato apprezzato soprattutto dae da Elettra Lamborghini che commenta: “È meraviglioso, lo voglio anch’io!”. (clicca qui per vedere la puntata gratuitamente su Mediaset Play) Durante la sua permanenza nel reality show, l’attrice è stata costantemente sostenuta dal ...

