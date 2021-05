Infortuni, Orlando: “Ispettorato lavoro, al più presto nomina direttore” (Di martedì 11 maggio 2021) Prima di mettere mano a provvedimenti di rinforzi sui controlli con cui garantire il rispetto delle regole sulla sicurezza nei posti di lavoro il ministero di via Veneto deve risolvere un problema legato all’Ispettorato nazionale del lavoro relativamente al suo vertice. Così, a quanto si apprende da fonti sindacali, il ministro del lavoro Andrea Orlando, nel corso del confronto con i leader di Cgil, Cisl e Uil avrebbe spiegato “di aver chiesto al Csm di disporre la messa in fuori ruolo di Bruno Giordano”, l’attuale direttore dell’Inl che spera il ministro sarà dunque avvicendato al più presto possibile. “E’ mia intenzione procedere a breve ad un nomina”, avrebbe spiegato ancora augurandosi come “tenuto conto della drammatica situazione sul fronte degli ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) Prima di mettere mano a provvedimenti di rinforzi sui controlli con cui garantire il rispetto delle regole sulla sicurezza nei posti diil ministero di via Veneto deve risolvere un problema legato all’nazionale delrelativamente al suo vertice. Così, a quanto si apprende da fonti sindacali, il ministro delAndrea, nel corso del confronto con i leader di Cgil, Cisl e Uil avrebbe spiegato “di aver chiesto al Csm di disporre la messa in fuori ruolo di Bruno Giordano”, l’attualedell’Inl che spera il ministro sarà dunque avvicendato al piùpossibile. “E’ mia intenzione procedere a breve ad un”, avrebbe spiegato ancora augurandosi come “tenuto conto della drammatica situazione sul fronte degli ...

Ultime Notizie dalla rete : Infortuni Orlando Infortuni, Orlando: "Ispettorato lavoro, al più presto nomina direttore" Così, a quanto si apprende da fonti sindacali, il ministro del Lavoro Andrea Orlando , nel corso del confronto con i leader di Cgil, Cisl e Uil avrebbe spiegato "di aver chiesto al Csm di disporre la ...

Lavoro: Speranza, la sicurezza deve essere una priorita' ... Cisl e Uil convocato dal ministro del Lavoro Andrea Orlando. "Lo spirito di unione e di ...per i protocolli anti Covid - 19 - ha aggiunto - devono animare una nuova stagione che contrasti gli infortuni ...

Infortuni, Orlando: "Ispettorato lavoro, al più presto nomina direttore" Adnkronos Infortuni sul lavoro: nel modenese c’è carenza di ispettori e tecnici L’allarme è lanciato dalla Cisl Emilia Centrale, che ha analizzato la situazione degli organici modenesi degli enti competenti ...

NBA, Doc Rivers parla degli infortuni dei Sixers Doc Rivers e i suoi Philadelphia 76ers si sono tolti diverse soddisfazioni in questa Regular Season. Arrivato dai Clippers in questa offseason, Doc ha fatto cambiare ancora una volta opinione ai propr ...

