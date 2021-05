In due massacrano un romeno. "Lo abbiamo fatto per noia" (Di martedì 11 maggio 2021) L’aggressione era avvenuta a Sezze, comune in provincia di Latina, lo scorso 30 marzo. Il romeno ha riportato una grave emorragia cerebrale Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 maggio 2021) L’aggressione era avvenuta a Sezze, comune in provincia di Latina, lo scorso 30 marzo. Ilha riportato una grave emorragia cerebrale

