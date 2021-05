Il lavoro dei sogni per gli amanti dei videogiochi: fare il «game tester» (Di martedì 11 maggio 2021) Rockstar North, azienda britannica sussidiaria di Rockstar Games e sviluppatrice di diversi celebri titoli tra cui Lemmings, Grand Theft Auto e Ballistix, apre le porte per arruolare appassionati di videogame che dovranno coprire il ruolo di «game tester». Così è scritto nella loro pagina web: «Rockstar North è alla ricerca di talentuosi Game Tester che siano appassionati, entusiasti e auto-motivati ??di far parte del nostro team interno di QA – il reparto Quality Assurance & Submissions. Questa è una posizione permanente a tempo pieno con sede nello studio di sviluppo di giochi unico di Rockstar nel cuore di Edimburgo». Leggi su vanityfair (Di martedì 11 maggio 2021) Rockstar North, azienda britannica sussidiaria di Rockstar Games e sviluppatrice di diversi celebri titoli tra cui Lemmings, Grand Theft Auto e Ballistix, apre le porte per arruolare appassionati di videogame che dovranno coprire il ruolo di «game tester». Così è scritto nella loro pagina web: «Rockstar North è alla ricerca di talentuosi Game Tester che siano appassionati, entusiasti e auto-motivati ??di far parte del nostro team interno di QA – il reparto Quality Assurance & Submissions. Questa è una posizione permanente a tempo pieno con sede nello studio di sviluppo di giochi unico di Rockstar nel cuore di Edimburgo».

