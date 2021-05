Il bel gesto di Enrico: gira il mondo, scrive un libro e il ricavato ai City Angels di Bergamo (Di martedì 11 maggio 2021) Quante volte abbiamo pensato “mollo tutto e parto per andare dall’altra parte del mondo”? Almeno una volta nella vita ci abbiamo pensato. Ma per farlo ci vogliono coraggio, curiosità, tempo e dedizione. Enrico Botta, 35 anni, lo ha fatto nell’estate 2018 e ha passato 169 giorni attraversando l’intero sud America, partendo da Quito, in Ecuador, e arrivando fino a Ushuaia, in Argentina. Durante questo tragitto, di circa 15 mila chilometri, ha avuto la possibilità di scoprire una realtà ben diversa dalla “sua” val Seriana, con paesaggi mozzafiato ed esperienze che lo hanno aiutato a conoscere anche sè stesso. Il tutto con un budget estremamente limitato, 20 euro al giorno per fare tutto. Ben 3 mila chilometri sono stati coperti affidandosi ad automobilisti disponibili a dargli uno strappo. Da questo viaggio è nato un libro che ha raccolto ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 maggio 2021) Quante volte abbiamo pensato “mollo tutto e parto per andare dall’altra parte del”? Almeno una volta nella vita ci abbiamo pensato. Ma per farlo ci vogliono coraggio, curiosità, tempo e dedizione.Botta, 35 anni, lo ha fatto nell’estate 2018 e ha passato 169 giorni attraversando l’intero sud America, partendo da Quito, in Ecuador, e arrivando fino a Ushuaia, in Argentina. Durante questo tragitto, di circa 15 mila chilometri, ha avuto la possibilità di scoprire una realtà ben diversa dalla “sua” val Seriana, con paesaggi mozzafiato ed esperienze che lo hanno aiutato a conoscere anche sè stesso. Il tutto con un budget estremamente limitato, 20 euro al giorno per fare tutto. Ben 3 mila chilometri sono stati coperti affidandosi ad automobilisti disponibili a dargli uno strappo. Da questo viaggio è nato unche ha raccolto ...

