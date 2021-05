Grimaldi, così l’ultima generazione di navi ro-ro ha abbattuto le emissioni di Co2: studio certificato dal Rina (Di martedì 11 maggio 2021) l’ultima generazione di navi ro-ro della classe GG5G (Grimaldi Green 5th Generation) costruite per il Gruppo Grimaldi ha performance di abbattimento delle emissioni di CO2 sette volte migliori rispetto alle navi di precedenti generazioni. È quanto emerso da uno studio approfondito, validato da Rina (il Registro italiano navale), relativo al calcolo degli indici di efficienza energetica di navi ro-ro appartenenti a diverse classi. L’assessment ha valutato le emissioni di CO2, in termini di chilogrammi per distanza (miglia) e per capacità di carico (trailer). Il rilevamento dei dati è stato effettuato su specifiche navi ro-ro e su singole unità rappresentative di intere classi, tra cui ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021)diro-ro della classe GG5G (Green 5th Generation) costruite per il Gruppoha performance di abbattimento delledi CO2 sette volte migliori rispetto alledi precedenti generazioni. È quanto emerso da unoapprofondito, validato da(il Registro italiano navale), relativo al calcolo degli indici di efficienza energetica diro-ro appartenenti a diverse classi. L’assessment ha valutato ledi CO2, in termini di chilogrammi per distanza (miglia) e per capacità di carico (trailer). Il rilevamento dei dati è stato effettuato su specifichero-ro e su singole unità rappresentative di intere classi, tra cui ...

