Giungla logistica | faro sugli appalti E Amazon tratta con i sindacati

(Di martedì 11 maggio 2021) di Andrea Gianni La punta dell'iceberg è il caso Ids che, messo fuorigioco da Dhl Supply Chain per motivi legati a problemi del consorzio, ha costretto a una corsa a Pasqua per far riassorbire gli 850 ...

Nelladell'e - commerce aleggia anche il caso Amazon: dopo lo storico sciopero di marzo ...nuovo vertice con Assoespressi per cercare un accordo sulle tutele per driver e addetti alleSi chiamava Hiro Onada il militare giapponese che venne arrestato nel 1974 in unadelle filippine perché si rifiutava di prender atto che la guerra era finita, e persa, 30 ...dellae ...Gli 850 dipendenti del Consorzio Ids messo fuorigioco ricollocati in corsa: ora tavolo sulla legalità. La lettera a Dhl denuncia un meccanismo: "Scelte solo su base economica, norme dimenticate" ...Si chiamava Hiro Onada il militare giapponese che venne arrestato nel 1974 in una giungla delle filippine perché si rifiutava di prender atto che la guerra era finita, e persa, 30 anni prima. Il sin ...