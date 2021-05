Giro d’Italia, Vincenzo Nibali: “Ho patito il freddo, poteva finire peggio. Devo tenere duro” (Di martedì 11 maggio 2021) Vincenzo Nibali ha sofferto lungo il tratto conclusivo del Colle Passerino, l’ascesa che ha caratterizzato la quarta tappa del Giro d’Italia 2021. Lo Squalo ha pagato dazio lungo i 4,2 km al 9,9% di pendenza media (con punte al 16%), la cui cima era posta a un paio di chilometri dal traguardo di Sestola. Il siciliano ha chiuso in 27ma posizione a 2’11” dal vincitore Joe Dombrowski, concludendo insieme a Domenico Pozzovivo, Jai Hindley, Pavel Sivakov. Il 36enne ha accusato 24” da Egan Bernal, Giulio Ciccone, Aleksandr Vlasov, Mikel Landa, Hugh Carthy. L’alfiere della Trek-Segafredo occupa il 25mo posto in classifica generale a 2’15” da Alessandro De Marchi, a 51” dal migliore dei big (il russo Aleksandr Vlasov). La giornata sotto la pioggia non è stata delle migliori per il due volte vincitore del Giro ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021)ha sofferto lungo il tratto conclusivo del Colle Passerino, l’ascesa che ha caratterizzato la quarta tappa del2021. Lo Squalo ha pagato dazio lungo i 4,2 km al 9,9% di pendenza media (con punte al 16%), la cui cima era posta a un paio di chilometri dal traguardo di Sestola. Il siciliano ha chiuso in 27ma posizione a 2’11” dal vincitore Joe Dombrowski, concludendo insieme a Domenico Pozzovivo, Jai Hindley, Pavel Sivakov. Il 36enne ha accusato 24” da Egan Bernal, Giulio Ciccone, Aleksandr Vlasov, Mikel Landa, Hugh Carthy. L’alfiere della Trek-Segafredo occupa il 25mo posto in classifica generale a 2’15” da Alessandro De Marchi, a 51” dal migliore dei big (il russo Aleksandr Vlasov). La giornata sotto la pioggia non è stata delle migliori per il due volte vincitore del...

