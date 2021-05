Giro d’Italia 2021, pagelle di oggi: Dombrowski vince, ma De Marchi è super. Bernal guadagna da favorito (Di martedì 11 maggio 2021) pagelle QUARTA TAPPA Giro d’Italia 2021 Joe Dombrowski, voto 9: arriva la prima vittoria in un Grande Giro per l’eterna promessa del ciclismo americano (vincitore del Giro under 23 nel lontano 2012). Tanta forza sul Colle Passerino, ma soprattutto molta astuzia nel gestire al meglio le energie per il finale, sfruttando anche il lavoro di un instancabile Alessandro De Marchi, lanciato verso la Rosa. Va via in solitaria e giunge a Sestola a braccia alzate. Alessandro De Marchi, voto 10: il premio ad una carriera fatta di tanto lavoro e moltissima fatica. Il friulano della Israel Start-Up Nation era annunciato in un eccellente stato di forma e lo dimostra, andando a cogliere la Maglia Rosa. Centra la fuga giusta, aspetta il momento buono ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021)QUARTA TAPPAJoe, voto 9: arriva la prima vittoria in un Grandeper l’eterna promessa del ciclismo americano (vincitore delunder 23 nel lontano 2012). Tanta forza sul Colle Passerino, ma soprattutto molta astuzia nel gestire al meglio le energie per il finale, sfruttando anche il lavoro di un instancabile Alessandro De, lanciato verso la Rosa. Va via in solitaria e giunge a Sestola a braccia alzate. Alessandro De, voto 10: il premio ad una carriera fatta di tanto lavoro e moltissima fatica. Il friulano della Israel Start-Up Nation era annunciato in un eccellente stato di forma e lo dimostra, andando a cogliere la Maglia Rosa. Centra la fuga giusta, aspetta il momento buono ...

