Giro d'Italia 2021, i favoriti della tappa di oggi Piacenza-Sestola: borsino e stellette. Yates e Bernal contro la Deceuninck (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di sfida tra i candidati alla classifica generale del Giro d'Italia 2021 che quest'oggi, in occasione della quarta tappa da Piacenza a Sestola, avranno di fronte una frazione appenninica molto mossa, che potrebbe regalare un po' di scompiglio per capire un po' di più la condizione generale dei favoriti per la maglia rosa. Il punto decisivo della giornata sarà l'ultimo GPM, il Colle Passerino, e qui nessuno potrà mancare all'appello. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE della QUARTA tappa DEL Giro d'Italia 2021 DALLE ORE 11.30 Dunque quest'oggi i big non dovranno e non potranno nascondersi. Il Colle Passerino li ...

