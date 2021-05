Giro d’Italia 2021 | Egan Bernal risponde presente Ma la schiena non lascia tranquillo il colombiano

Leggi su oasport

(Di martedì 11 maggio 2021) Sull’erta di Sestola, la prima vera salita di quest’edizione delha impressionato. Il giovane fuoriclasse lanciato da Gianni Savio, infatti, pedalava con facilità irrisoria su pendenze assai arcigne. Il, oltretutto, nel finale, si è prodotto in un violento scatto e solo Hugh Carthy è riuscito a seguirlo. In un attimo, il vincitore del Tour de France del 2019 è riuscito a riprendere Giulio Ciccone, Mikel Landa e Alexander Vlasov, i quali si erano mossi in precedenza. Il russo, peraltro, è sembrato parecchio in difficoltà mentre cercava di tenere la ruota del portacolori della Ineos. Partendo dal presupposto che la salita odierna era ben più simile a un Civiglio, ascesa simbolo deldi Lombardia, che non a un’erta dolomitica, le sensazioni ...