Giordano: "il Napoli con l'Udinese può avere difficoltà. De Paul grande giocatore"

Il Napoli sarà impegnato con l'Udinese allo stadio Diego Armando Maradona per la 36a giornata i campionato. Una sfida che sulla carta dovrebbe essere in discesa per gli azzurri di Gattuso che ha recuperato pure Mertens. Ma la sfida con il Cagliari deve insegnare che non ci sono partite semplici. Lo ricorda anche Bruno Giordano che ai microfoni di Radio Tmw dice: "Il Napoli è lanciatissimo, non deve ripetere gli errori visti col Cagliari. l'Udinese è tranquilla, e quando sei così o fai la grande partita o fai errori e li paghi. l'Udinese fa pochi gol e ne prende anche pochi, vorrà mettere in vetrina molti suoi giocatori. Se il Napoli gioca come sa, vince, se lascia spazio può avere difficoltà. Anche perché dietro manca ...

