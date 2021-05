Gigi Buffon saluta per sempre la Juve | ' Tolgo il disturbo' Ma non si ritirerà

Advertising

"Il mio futuro è chiaro: a fine stagione lascio definitivamente la Juve, poi valuterò se smettere o se troverò qualche soluzione che mi dia nuovi stimoli". Così, ai microfoni di Bein Sport, network di canali sportivi, annuncia la sua decisione. "Alla Juve ho dato e ricevuto tutto, siamo arrivati alla fine di un ciclo e quindi è giusto che io tolga ...Si chiude per sempre un'epoca per la Juventus.lascia, stavolta definitivamente, il club bianconero in cui giocava da vent'anni, da quel lontano 2001 quando passò dal Parma alla Juve, e fatta eccezione per la stagione 2018/19 in cui ha ...Harry Kane uno di noi. Ovvero, uno che pensa al fantacalcio. E ai fantacalcisti. Bella l’intervista che ha rilasciato al programma tv inglese “The Clare Balding Show”. Gli v ...Gigi Buffon in un'intervista svela cosa farà alla fine della stagione che sta per concludersi. Sul campionato: "Ci è mancata la continuità" ...