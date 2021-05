Gigi Buffon lascia la Juventus: il commovente saluto ai tifosi bianconeri su Instagram (Di martedì 11 maggio 2021) Il famoso portiere Gigi Buffon lascia la Juventus. Una scelta maturata con il tempo e che nessun tifoso voleva sentire. È arrivato per Buffon il tempo di voltare pagina e di iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Il numero 77 dei bianconeri ha parlato del suo ritiro sia attraverso una lunga intervista ai microfoni di Bein Sports sia attraverso un lungo e sofferto post sul suo profilo Instagram. Le sue parole, il suo addio ad una squadra che per lui ormai è come una seconda casa hanno colpito il cuore dei suoi sostenitori, i quali hanno espresso tutto il loro affetto nei confronti del super portiere attraverso una marea di messaggi al post. Gigi Buffon lascia la Juventus, il ... Leggi su urbanpost (Di martedì 11 maggio 2021) Il famoso portierela. Una scelta maturata con il tempo e che nessun tifoso voleva sentire. È arrivato peril tempo di voltare pagina e di iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Il numero 77 deiha parlato del suo ritiro sia attraverso una lunga intervista ai microfoni di Bein Sports sia attraverso un lungo e sofferto post sul suo profilo. Le sue parole, il suo addio ad una squadra che per lui ormai è come una seconda casa hanno colpito il cuore dei suoi sostenitori, i quali hanno espresso tutto il loro affetto nei confronti del super portiere attraverso una marea di messaggi al post.la, il ...

