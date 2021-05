Gessica Notaro foto su Instagram dopo gli interventi | “Il mio viso intrappolato sotto quella maschera”

(Di martedì 11 maggio 2021), ex Miss Romagna. si mostradue delicatialquattro anni da quell’aggressione con l’acido che le sfigurò il volto e le stravolse la vita, ora si dice “strafelice“: l’impegno contro la violenzaè attiva super raccontare il suo percorso di rinascita, di ricostruzione della sua vita a partire dai suoi stessi lineamenti, sconvolti quattro anni fa dal suo ex fidanzato Edson Tavares, da poco condannato per la brutale aggressione. “Mi seguono molte donne che hanno vissuto o stanno vivendo situazioni molto delicate, di abusi, violenze fisiche o psicologiche” scrive sui social. “Vorrei che, guardando quelle immagini, si ...

al settimo cielo, 31 anni, attivista italiana, coinvolta in un doloroso fatto di cronaca. L'ex compagno nel 2017 le sfregiò il volto con l'acido deturpandone i tratti. Edson Tavares è stato condannato ...'Tornerò come prima, anzi meglio" , lo aveva promesso e oggi si è mostrata., la donna sfigurata dall'ex compagno Edison Tavares, ha mostrato ai suoi follower il risultato dei due interventi che le hanno ricostruito il viso. Gioia incontenibile per la donna ...Gessica Notaro è attiva su Instagram per raccontare il suo percorso di rinascita, di ricostruzione della sua vita a partire dai suoi stessi lineamenti, sconvolti quattro anni fa dal suo ex fidanzato ..."Giudicate voi il risultato, io sono strafelice. Per me è la svolta", Gessica Notaro rinasce grazie a due nuovi interventi al viso ...