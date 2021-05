Gaza | notte di combattimenti fra Israele e Hamas Fonti palestinesi | “Nel raid almeno 24 morti | tra cui 9 bambini”

(Di martedì 11 maggio 2021) Ventiquattr’ore di attacchi ininterrotti, di razzi, feriti e vittime, in un conflitto che si inasprisce ulteriormente con l’invio di truppe israeliane al confine con la Striscia. Il lancio di oltre 200 razzi daversoè proseguito tutta la, e la risposta è arrivata dall’esercito di Tel Aviv, che ha colpito oltre 130 obiettivi militari nell’enclave palestinese e ha soprannominato l’operazione ‘Guardiano delle Mura’, presumendo che iproseguiranno per diversi giorni. I militari hanno inoltre riferito di avere colpito una cellula diche usava missili anti-carro ae ha fatto sapere che “continuerà ad agire contro ogni attività terroristica”. Ad accendere lo scontro è stato l’ultimatum diche, a fronte del mancato ritiro ...

Timori sulla crescita dell'inflazione che sono stati alimentati dal dato di questasui ... Scende, invece, il prezzo del petrolio, nonostante gli scontri in Israele e il bombardamento di. ...Al centro delle tensioni gli sfratti a Sheikh Jarrah. Una nuovadi scontri tuttora in corso. Continua il lancio di razzi dalla Striscia diverso il Sud di Israele. Ad Askhelon sono di nuovo scattate le sirene d'allarme, mentre, riferiscono i media ...Nella notte ci sono stati anche nuovi scontri a Gerusalemme est tra manifestanti palestinesi e la polizia israeliana. Raid israeliani hanno colpito 130 obiettivi militari. I feriti sono oltre 65.Notte drammatica in Medio Oriente con lanci di razzi da Gaza verso il sud di Israele, la città di Ashkelon sotto attacco; la risposta dell'aviazione israeliana non si è fatta attendere, 140 obiettivi ...