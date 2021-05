**Covid: Massa, sono 4 le dosi di vaccino iniettate per errore alla giovane** (Di martedì 11 maggio 2021) Massa, 11 mag. - (Adnkronos) - E' in realtà di circa 0,30 ml, corrispondente al quantitativo impiegato per 4 dosi di vaccino Pfizer-Biontech, il dosaggio iniettato per errore domenica 9 maggio alla 23enne tirocinante di psicologia clinica. La novità è emersa nel corso dell'audit interno effettuato dall'Asl Toscana nord ovest e terminato nella serata di ieri (10 maggio) all'ospedale Apuane di Massa, nel corso del quale è stato analizzato in maniera accurata il flacone utilizzato per la vaccinazione ed è stato misurato il quantitativo esatto di soluzione vaccinale ancora presente (circa 0,15 ml). La fiala contiene infatti all'origine 0,45 ml di siero. Il fatto che la quantità di vaccino iniettato sia stato di poco superiore a 4 dosi è importante perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021), 11 mag. - (Adnkronos) - E' in realtà di circa 0,30 ml, corrispondente al quantitativo impiegato per 4diPfizer-Biontech, il dosaggio iniettato perdomenica 9 maggio23enne tirocinante di psicologia clinica. La novità è emersa nel corso dell'audit interno effettuato dall'Asl Toscana nord ovest e terminato nella serata di ieri (10 maggio) all'ospedale Apuane di, nel corso del quale è stato analizzato in maniera accurata il flacone utilizzato per la vaccinazione ed è stato misurato il quantitativo esatto di soluzione vaccinale ancora presente (circa 0,15 ml). La fiala contiene infatti all'origine 0,45 ml di siero. Il fatto che la quantità diiniettato sia stato di poco superiore a 4è importante perché ...

