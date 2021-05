Covid Basilicata, oggi 82 contagi e 3 morti: bollettino 11 maggio (Di martedì 11 maggio 2021) Sono 82 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 11 maggio. Registrati inoltre altri 3 morti. 1.484 i tamponi molecolari effettuati. Le persone decedute risiedevano ad Atella, Matera, Policoro. I lucani guariti o negativizzati sono 262. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 5.529 (-187), di cui 5.393 in isolamento domiciliare. Sono 18.442 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 534 quelle decedute. Continua il calo del numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 136 (-5): al San Carlo di Potenza 31 nel reparto di malattie infettive, 28 in pneumologia, 8 in medicina d’urgenza, 9 in medicina interna Covid, 6 in terapia intensiva; ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) Sono 82 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 11. Registrati inoltre altri 3. 1.484 i tamponi molecolari effettuati. Le persone decedute risiedevano ad Atella, Matera, Policoro. I lucani guariti o negativizzati sono 262. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 5.529 (-187), di cui 5.393 in isolamento domiciliare. Sono 18.442 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 534 quelle decedute. Continua il calo del numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 136 (-5): al San Carlo di Potenza 31 nel reparto di malattie infettive, 28 in pneumologia, 8 in medicina d’urgenza, 9 in medicina interna, 6 in terapia intensiva; ...

